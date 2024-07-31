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السورية للاتصالات تعلن عن عودة خدمة الإنترنت للعمل بشكل طبيعي

2024-07-30

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة خدمة الإنترنت للعمل بشكل طبيعي بعد أن توقفت في وقت سابق نتيجة انفجار أحد المكيفات المتواجدة في إحدى الصالات الفنية أثناء إجراء الصيانة الدورية له.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن العناصر الفنية ما زالت تعمل على معالجة كافة الأضرار الناتجة عن حادثة انفجار المكيف ضمن الصالة الفنية المخصصة للتجهيزات.

وكانت السورية للاتصالات أعلنت في وقت سابق اليوم أن توقف خدمات الإنترنت سببه خروج دارات الإنترنت من الخدمة مؤقتاً.

 

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