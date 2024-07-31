التنمية الاجتماعية والثقافية والاتصالات والأنظمة الذكية في ثاني أيام مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب لعام 2024

دمشق-سانا

تواصلت لليوم الثاني في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق أعمال المؤتمر السادس للباحثين السوريين في الوطن والمغترب لعام 2024، الذي تنظمه الهيئة العليا للبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والجامعة الافتراضية السورية والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان: “نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة”.

وناقش المشاركون عدداً من الأوراق البحثية والدراسات العلمية التي تركزت على ثلاثة محاور هي التنمية الاجتماعية والثقافية والمعلومات والاتصالات والأنظمة الذكية والبناء والتشييد.

معاون المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر عبد الكريم خليل لفت في تصريح لـ سانا إلى أن مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب بات تقليداً سنوياً، يتم التحضير له على مدى عدة أشهر ورصد المبالغ المتاحة له في الموازنة السنوية للهيئة العليا ولا سيما بالجانب الاستثماري، حيث يبدأ عقد اجتماعات اللجان التي تصدر بقرار من مدير عام الهيئة وتضم ممثلين عن الجهات الشريكة مثل وزارة الخارجية والمغتربين باعتبارهم ممثلين للجانب الاغترابي والجامعة الافتراضية السورية كمنبر بحثي افتراضي ولأمانة المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في مركز الدراسات والأبحاث العلمية.

ولفت خليل إلى أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر تجتمع في الشهر الثالث وتبدأ مجريات التحضير من لوجستيات واستقبال طلبات حتى الوصول إلى برنامج المؤتمر الذي يتوزع على مدار ثلاثة أيام، حيث يتم اختيار الأبحاث والمواضيع العلمية التي تهم القطاعات الخدمية والإنتاجية للاستفادة من مخرجات البحثية التي تضم خلاصة معرفة الكثير من الباحثين وخبراتهم.

الدكتور سامر ربيع عميد الكلية التطبيقية في جامعة البعث ومدير مركز الطاقات المتجددة في الجامعة بيّن أن محاضرته تناولت المفاهيم الأساسية للمحولات الذكية ودورها في الشبكات الذكية وطرق تخزين الطاقة كواجهة لربط منابع الطاقة المتجددة ومرافق التخزين وتحديات استخدامها، فيما بيّنت الدكتورة ديمة سلامة من كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس أن بحثها ركز على كيفية تطوير مادة عازلة من الرمل المغلف بالشمع وتقييم استخدامها في تبطين المطامر وبالتالي حماية البيئة المحيطة من التلوث بالنفايات.

ومن السعودية قدم الباحث أحمد حسين حمد بحثاً حول دور القيمة المضافة لرأس المال الفكري في قيمة الشركات الصناعية دراسة تطبيقية في سوق دمشق للأوراق المالية فيما قدمت الدكتورة دينا حداد من بريطانيا بحثاً حول الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتحديات في الشرق الأوسط، كما قدم الدكتور فؤاد أبو سمرة من اليونان دراسة مرجعية حول الاستثمار في النظم الإيكولوجية الاجتماعية.

ومن إيران تحدث المهندس نجم حلوم في بحثه عن سياسة توجيه لرزم الشبكة مبنية على التعليم من أجل شبكات الحساسات اللاسلكية فيما قدم المهندس سلمان المحمد العلي من فرنسا بحثاً بعنوان: استنباط بنية وتغيرات شبكة العلاقات الاقتصادية بين الشركات باستخدام نموذج المسار العشوائي على المخطط.. تطبيقات على البيانات المالية في ظل الكوارث الطبيعية، كما قدم الدكتور عماد عبد الأحد من بلغاريا بحثاً حول التقييم الزلزالي للأبنية التراثية وطرق التدعيم.

ومن النمسا قدم الدكتور رأفت العفيف بحثا بعنوان: تعزيز كفاءة محطات الغاز الحيوي.. التحديات والحلول، فيما قدم الدكتور حسام جوهرة من بريطانيا بحثاً حول التطور في تصاميم أنظمة استرداد الطاقة الحرارية الضائعة، كما تحدث الدكتور أمير اسطفان من فرنسا في بحثه عن عملية دخول الماء في المواد المسامية المستخدمة في تخزين الطاقة الميكانيكية تحت ضغط عالٍ ودراسة عدم استقرارها الترموديناميكي.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس، وتختتم غداً بمشاركة 115 باحثاً، بشكل مباشر أو افتراضي (عن بعد).

هيلانه الهندي وصبا غرة