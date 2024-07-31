إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحمل الكيان الصهيوني وواشنطن مسؤولية توسيع التوترات في المنطقة

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة العدوان الإسرائيلي مساء اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريح له اليوم: إن العدوان الذي ارتكبه الكيان الصهيوني، يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا العمل الخبيث والإجرامي الذي قامت به العصابة الإجرامية الصهيونية ضد منطقة الضاحية في بيروت لا يمكن بالتأكيد أن يمنع أبناء الأمة الغيورين ومقاومة لبنان الأبية من مواصلة المسار المشرف لنصرة الشعب الفلسطيني المضطهد في الوقوف في وجه عدوان كيان الفصل العنصري الإسرائيلي.

وحمل كنعاني الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية المسؤولية عن توسيع نطاق التوتر والأزمة في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام فوراً بمسؤولياتهم تجاه تهديدات الكيان الإسرائيلي لأمن لبنان والسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وشدد كنعاني على أن للجيش والمقاومة في لبنان الحق المشروع في الرد على الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب.

وأعرب كنعاني عن تضامن وتعاطف إيران مع لبنان حكومة وشعباً في مواجهة هذا العدوان، مقدماً تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم العدواني وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

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