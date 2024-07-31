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ميقاتي: لبنان سيحتفظ بحقه الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي

2024-07-30

بيروت-سانا

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت وأدى لاستشهاد وجرح عدد من المواطنين اللبنانيين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ميقاتي قوله إن “آلة القتل الإسرائيلية لم تشبع من استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولاً إلى عمق العاصمة بيروت وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان”، لافتاً إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح ميقاتي: “إننا نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام “إسرائيل” بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية”.

وأشار ميقاتي إلى أن لبنان سيحتفظ بحقه الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي.

كما دعا ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً لبحث المستجدات وتداعيات العدوان.

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