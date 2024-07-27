وفاة ثلاثة أشخاص جراء حادث على طريق دمشق – حمص قرب جسر القطيفة

ريف دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص من جراء اصطدام سيارة خاصة بشاحنة محمّلة بالبضائع على طريق دمشق – حمص بالقرب من جسر القطيفة.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في القطيفة أحمد النجار في تصريح لمراسلة سانا أن الحادث وقع بعد جسر القطيفة بحوالي 500 متر نتيجة اصطدام سيارة خاصة تقل ثلاثة أشخاص بسيارة شحن كانت متوقفة بجانب الطريق، ما أدى إلى وفاتهم.

وأشار النجار إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مشفى القطيفة، وحضرت دوريات الشرطة والإطفاء إلى المكان واتخذت الإجراءات اللازمة.

سفيرة إسماعيل

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