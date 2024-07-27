إيرلندا تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح

دبلن-سانا

أدان رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وقال هاريس في بيان نقلته وكالة وفا: “إن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي هو دليل إضافي على العنف الوحشي والمفرط، كما أن استهداف منطقة مأهولة بالعائلات النازحة هو أمر غير إنساني وشنيع”، مجدداً دعوته إلى وقف إطلاق النار فوراً وإنهاء إراقة الدماء والمعاناة.

وأشار المسؤول الإيرلندي إلى أن “إسرائيل” تواصل استخدام القوة “بشكل مفرط في حرب توقع عدداً غير مقبول من القتلى والإصابات بين المدنيين وخصوصاً بين الأطفال”.

يذكر أن دبلن اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في نهاية أيار الماضي بالتنسيق مع مدريد وأوسلو.

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