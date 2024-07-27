وزير الخارجية الصيني يطالب نظيره الأمريكي بالتخلي عن نهج الهيمنة وفرض العقوبات الأحادية

فينتيان-سانا

طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة بالتوقف عن فرض العقوبات الأحادية العشوائية وعن ممارسة الولاية القضائية طويلة الذراع، مشيراً إلى أن واشنطن تتمسك بتصور خاطئ تجاه بكين وتراها من خلال منطق هيمنتها الخاص.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا: “إن الصين ليست الولايات المتحدة ولا تريد أن تكون مثلها”، مشدداً على أنها لا تسعى إلى الهيمنة وممارسة سياسات القوة بل إنها تمتلك أفضل سجل في السلام والأمن بصفتها دولة كبيرة في العالم.

وأوضح وانغ أنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى سياسة عقلانية وبراغماتية تجاه الصين، وبذل جهود مشتركة لتعزيز تنمية مستقرة وصحية ومستدامة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد وانغ على أن الصين ستظل ملتزمة بمسار التنمية السلمية وبناء مصير مشترك للبشرية، معرباً عن أمله في أن يتمكن الجانب الأمريكي من فهم حاضر الصين ومستقبلها في إطار هذا القرار.

وفيما يتعلق بجزيرة “رنآي جياو” التابعة لجزر نانشا تشيونداو الصينية، حث وانغ واشنطن على عدم إثارة المشكلات وتقويض الاستقرار البحري، مشيراً إلى أن الصين توصلت إلى ترتيب مؤقت مع الجانب الفلبيني لإدارة الوضع، ويتعين عليه أن يفي بالتزاماته بالامتناع عن إرسال مواد البناء إلى السفينة الراسية بشكل غير قانوني.

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