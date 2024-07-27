البرلمان العربي يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات بينهم أطفال ونساء.

وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي المخزي على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، واصفاً هذا العدوان بالعمل الإرهابي الجبان والجريمة المشينة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والتوقف عن الانحياز الأمريكي الأعمى لكيان الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة .

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