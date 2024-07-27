المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلونا منظومة فنية تجسسية في موقع المنارة، وانتشاراً لجنود العدو ‏في محيطها بالمسيرات الانقضاضية، وحققوا إصابات مباشرة، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب”.

وقالت في بيان آخر: “‏دعماً للشعب الفلسطيني استهدف مقاتلونا التجهيزات ‏التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة ما أدى الى تدميرها”.

ورداً على ‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها في بلدة كفركلا استهدفت المقاومة بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية العدو في الزاعورة، ‏كما استهدفت بصاروخ بركان ‏ثكنة ‏راميم للعدو الإسرائيلي “مقر قيادة كتيبة” تشغله حالياً قوات من لواء غولاني.

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