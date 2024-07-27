المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وقالت المقاومة في بيان لها اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا منظومة فنية تجسسية في موقع المنارة، وانتشاراً لجنود العدو في محيطها بالمسيرات الانقضاضية، وحققوا إصابات مباشرة، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب”.
وقالت في بيان آخر: “دعماً للشعب الفلسطيني استهدف مقاتلونا التجهيزات التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها”.
ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وآخرها في بلدة كفركلا استهدفت المقاومة بعشرات صواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية العدو في الزاعورة، كما استهدفت بصاروخ بركان ثكنة راميم للعدو الإسرائيلي “مقر قيادة كتيبة” تشغله حالياً قوات من لواء غولاني.
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