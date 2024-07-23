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صواريخ “إسكندر-إم” الروسية تقضي على خمسين مدرباً أجنبياَ في مقاطعة خاركوف

2024-07-23

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل خمسين مدرباً ومرتزقاً أجنبياً بضربة صاروخية روسية، استهدفت تجمعاً عسكرياً في مقاطعة خاركوف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها: “شن طاقم منظومة صواريخ “إسكندر- إم” هجوماً صاروخياً على نقطة انتشار مؤقت للمدربين والمرتزقة من الدول الغربية في قرية ديرغاشي في مقاطعة خاركوف، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 50 مدرباً أجنبيا”.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق استهداف مواقع انتشار المدربين والمرتزقة بصواريخ “إسكندر-إم”.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في الـ 24 من شباط عام 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

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