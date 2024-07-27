تنطلق غداً بمدينة المعارض بدمشق الدورة الثانية لمعرض “آغرو سيريا 2024”

دمشق-سانا

بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية المختصة بالإنتاج الزراعي وتجهيز المعدات والصناعات الزراعية تنطلق غداً فعاليات معرض سورية الدولي للمكننة الزراعية ومستلزماتها “آغرو سيريا 2024” بدورته الثانية، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ويسلط المعرض الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة في الهندسة الزراعية المتطورة، وعلى تطورات القطاع الزراعي في المنطقة والآفاق والتطلعات المستقبلية، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية كإحدى ركائز تنمية الاقتصاد الوطني.

ويمثل المعرض وفق بيان للشركة المنظمة له فرصة للمتخصصين تمكنهم من استكشاف نطاق واسع من المعدات والتقنيات الزراعية، بالإضافة إلى مقابلة صناع القرار ووضع خارطة طريق تحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار.

وأشار البيان إلى أن المعرض يستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري، ويستقبل زواره من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً.

يذكر أن الدورة الأولى من معرض “آغرو سيريا” أقيمت في تشرين الأول الماضي وشارك فيها 50 شركة محلية ودولية.

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