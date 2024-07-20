المقاومة اللبنانية تستهدف بمسيّرة انقضاضية مقراً قيادياً للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

شنت المقاومة اللبنانية اليوم هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مقر قيادي للعدو الإسرائيلي في إييليت شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء ‏العدو الذي طال بلدة صفد البطيخ، شن مقاتلو ‌‏المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في إييليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية قد استهدفت في وقت سابق ولأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثلاث مستوطنات جديدة شمال فلسطين المحتلة رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.

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