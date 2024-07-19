رضائي: موقفنا من وكالة الطاقة الذرية الدولية يأتي في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر انتشار السلاح النووي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني ابراهيم رضائي أن موقف بلاده إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، لافتاً إلى حل جزء من القضايا مع الوكالة الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن رضائي قوله اليوم إن مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي قدم خلال اجتماع اللجنة النيابية في مشهد تقريراً حول نشاطات وإجراءات المنظمة الوطنية بهدف تفعيل دور الصناعة النووية في خدمة البلاد، وتحدث عن قانون الإجراء الاستراتيجي الذي أصدره البرلمان الإيراني بهدف صون المصالح النووية للشعب الإيراني.

وأوضح رضائي أن محطة بوشهر النووية جنوب البلاد تتصدر رابطة المحطات النووية في العالم، وساهمت في توفير ما يبلغ 104 ملايين برميل من استهلاك النفط الخام في البلاد.

وكان إسلامي أعلن الأربعاء الماضي افتتاح ثلاثة مواقع للاستخدام السلمي المتعدد للطاقة النووية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مواقع أخرى فى شهر آب المقبل.

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