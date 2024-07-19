رئيس البعثة في السفارة السورية بأبو ظبي يلتقي الأطفال السوريين المشاركين في “البرلمان العربي للطفل”

أبو ظبي-سانا

التقى رئيس البعثة في السفارة السورية بأبو ظبي الوزير المستشار وائل إسماعيل الخليل مع أطفال الوفد السوري المشاركين في “البرلمان العربي للطفل” في إمارة الشارقة حيث استمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الفعاليات والأنشطة التي ينظمها البرلمان.

وأكد الأطفال أهمية تمثيل سورية في البرلمان الذي يضيء في هذه الدورة على المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني وكيفية تحفيز أقرانه وبيئته المحيطة ليتحمل الجميع مسؤولياتهم.

بدوره عبّر رئيس البعثة عن سعادته وفخره بمشاركة الأطفال السوريين في البرلمان العربي للطفل كسفراء لبلدهم، يجسدون تطلعاتهم وأفكارهم.

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