رغد رافع طالبة سورية تتفوق على مستوى دولة الكويت بالشهادة الثانوية

السويداء-سانا

الوطن يفخر بأبنائه المتميزين في أي مكان يتواجدون فيه بالعالم، ومنهم المتفوقون دراسياً، وهذا ما ينطبق على الطالبة السورية رغد حاتم رافع التي حققت التفوق بالشهادة الثانوية للفرع العلمي على مستوى دولة الكويت للعام الدراسي الحالي.

رغد المنحدرة من قرية امتان في محافظة السويداء نالت كما ذكرت خلال حديثها لسانا الشبابية معدل 99.91 بالمئة لتكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى دولة الكويت ما أعطاها شعوراً لا يوصف بالسعادة والفخر بما حققته لنفسها وأهلها وبلدها.

“التفوق لا يأتي من فراغ وكل إنسان يستحق حصيلة تعبه” هذا ما تؤمن به الطالبة رغد التي أشارت وهي تقضي إجازة مع أسرتها في ربوع الوطن إلى أن تفوقها جاء من خلال المثابرة ومتابعة الدروس بشكل منتظم وتنظيم الوقت وإعطاء كل مادة حقها من الدراسة والاهتمام تماشياً مع دور أهلها في توفير الأجواء المريحة لها وتحفيزها دائماً.

ولدى رغد قناعة بأن السوري هو سفير وطنه بأي دولة يقيم فيها، وعندما يتفوق الطالب يعطي صورة ناصعة عن بلده ويظهر أن الشباب السوري طموح ومحب للعلم، ويكافح لتحقيق أهدافه.

ما حققته رغد من تميز يحملها رسالة لغيرها من الطلاب للجد والاجتهاد والتمسك بالعلم بصفته المهذب للعقل والباني الأول للمجتمع كما ذكرت، كاشفة عن طموحها لدراسة الطب البشري في إحدى جامعات بلدها سورية بهدف تقديم الخدمة للآخرين من خلال مهنة إنسانية تحبها.

عمر الطويل

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