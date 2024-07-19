شخصيات فرنسية تبدي استياءها من التبعية لواشنطن بعد العطل المعلوماتي العالمي

باريس-سانا

تأثرت العديد من الشركات والمواقع الفرنسية بالعطل المعلوماتي العالمي وخاصة بعض المطارات والهيئات المنظمة للألعاب الأولمبية، كما خرجت شبكة المترو والقطارات عن الخدمة لمدة ساعة.

وعبر سياسيون فرنسيون في تعليقات على منصة إكس عن انزعاجهم من التبعية للنظام العالمي الأمريكي حيث سخر السياسي الفرنسي رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون في منشور له من وزارة الدفاع في بلاده قائلاً “كيف تسير أموركم مع العطب العالمي .. هل أدركتم اليوم أهمية الاستقلالية والسيادة”.

أما رئيس حزب الباتريوت الفرنسي فلوريون فيليبو فأشار في منشور مماثل إلى أن روسيا نجت من العطب العالمي بسبب العقوبات الغربية عليها لافتاً في منشور آخر إلى أن الانقطاع العالمي لمايكروسوفت يخلق فوضى عالمية حيث تأثرت المطارات ومحطات القطارات والبورصات والبنوك والقنوات التلفزيونية.

وانتقد فيليبو الاعتماد الكلي على النظام الأمريكي المركزي، قائلاً: “هو أمر قاتل ومخالف لكل مبادئ الاستقلال والأمن والسيادة” منبهاً إلى التحركات السيئة لدعاة العولمة الذين يزدهرون دائماً بالفوضى.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أنه تمت معالجة السبب الرئيسي للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة “مايكروسوفت 365 “.

ويرتبط الانقطاع بتحديث جديد لشركة كراودسترايك وهي شركة برمجيات الأمن السيبراني حيث تسبب ذلك بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضرراً.

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