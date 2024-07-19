مجموعة كراودسترايك الأميركية تعلن تحديد سبب العطل المعلوماتي العالمي وتصحيحه

باريس-سانا

أعلن رئيس مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني أنه تم تحديد المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات عبر العالم ويجري تصحيحها.

ونقلت فرانس برس عن جورج كورتز رئيس المجموعة قوله على منصتي إكس ولينكد: إن “كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز” مبيناً أن ما جرى ليس حادثاً أمنياً أو هجوماً سيبرانياً.

بدورها كتبت شركة مايكروسوفت في رسالة نشرت على موقعها على الإنترنت “تم تصحيح السبب الأساسي للمشكلة واستعاد العديد من تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365 وظائفها الكاملة، ولا تزال بعض الخدمات والتطبيقات متأثرة”.

وأضافت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة: “نراقب ذلك عن كثب للتأكد من أننا نمضي نحو التعافي الكامل”.

وكانت شركات عدة حول العالم أبلغت عن أعطال أو اضطرابات حيث توقفت طائرات وتشكلت طوابير انتظار في مطارات عديدة، وشهدت بورصة لندن اضطرابات وتأثرت أيضاً قنوات تلفزيونية.

وفي التداول الذي سبق افتتاح بورصة نيويورك، انخفض سهم مجموعة كراودسترايك بأكثر من 10 بالمئة وخسر سهم مايكروسوفت حوالي 1.5 بالمئة نحو الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

وتعتمد شركة كراودسترايك بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وتوفر خصوصاً منصة حماية رقمية تسمى “فالكون”، ويبلغ رأس مال المجموعة السوقي 83 مليار دولار.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية الجمعة في مواجهة الكثير من الشكوك الاقتصادية والسياسية فضلاً عن العطل المعلوماتي.

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