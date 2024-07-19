صناعة الشموع وتزيينها ضمن مشروع منتج للشابة ريم أحمد

دمشق-سانا

خصصت الشابة ريم أحمد مساحة صغيرة في منزلها لتأسيس مشروعها الخاص بصناعة الشموع موزعة وقتها وجهدها لتصنع لنفسها حيزاً متميزاً تفرغ فيه طاقاتها الإبداعية وتعكس من خلاله موهبتها وإحساسها الفني المرهف.

وأشارت أحمد الطالبة في كلية الهندسية الزراعية خلال حديثها لـ سانا الشبابية إلى أنها بمبلغ بسيط انطلقت بمشروعها ووجدت فرصة عمل تحقق لها دخلاً مادياً يساعدها على توفير متطلبات دراستها الجامعية ويخفف العبء عن عائلتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفتت أحمد إلى أن صناعة الشموع من المهن التي تحتاج إلى مهارة وسرعة في الإنجاز لابتكار الأشكال والروائح العطرة المميزة مشيرة إلى أن الخطوة الأولى بمشروعها كانت فهم طريقة التصنيع وتحديد نوعية الشمع المستخدم سواء من البارافين أو شمع العسل وفهم أذواق ومتطلبات الزبائن.

وقالت أحمد: “إنها استفادت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتعلم هذه المهنة وتسويق منتجاتها عبر صفحة على موقع فيسبوك إضافة إلى المعارض والبازارات التي وجدت فيها فرصة للعرض والتعرف على المهتمين بهذا المجال وتبادل الآراء والأفكار معهم”.

وأضافت أحمد: إنها توسعت بعملها ليشمل التحف والصمديات المصنوعة من الجبس والتي تستخدم لتزيين المنازل إذ لديها أكثر من 50 شكلاً من الجبس “كالكؤوس والشمعدانات والفناجين وغيرها من الأشكال المميزة”.

وأشارت أحمد إلى أنها رغم الصعوبات التي تواجهها لتأمين المواد الأولية إلا أنها تمكنت من التغلب عليها حيث تسعى للاستفادة من مخلفات البيئة بإنتاج مشغولات يدوية تجذب السوق والمستهلكين داعية الشابات للبحث دائماً عن فرصة تحقق لهن استقلالاً مادياً ومعنوياً.

سكينة محمد وامجد الصباغ

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