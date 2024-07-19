الجيش الروسي يحرر بلدتين جديدتين ويسقط 3 مقاتلات و305 مسيرات أوكرانية خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تعزيز مواقعها وإحباط هجمات قوات نظام كييف وتحرير بلدتين جديدتين وتدمير مئات المدرعات والأسلحة الغربية وإسقاط 3 مقاتلات ومئات المسيرات على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا من 13 وحتى 19 تموز الجاري أن قواتها وجهت 11 ضربة للقوات الأوكرانية ومواقع الطاقة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والقطارات والأسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة الغربية وتم تدمير جميع الأهداف بدقة.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية حررت بلدتي يوريفكا وأوروجيينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وأسقطت 3 مقاتلات من طراز “ميغ 29” و8 صواريخ “أتاكمس” أمريكية و10 قنابل “هامير” فرنسية موجهة وصاروخ “إس 200” للدفاع الجوي و44 صاروخ “هيمارس” أمريكية و305 مسيرات 94 منها فوق غربي روسيا إضافة إلى تدمير 10 زوارق مسيرة بريطانية في البحر الأسود.

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