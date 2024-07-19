طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشمالية والشرقية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي، يترافق بتيارات جنوبية غربية شبة مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والشمالية.

الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية، أما البحر فخفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..