مهرجان بكرة السلة للصغار والصغيرات في السويداء

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لكرة السلة في السويداء اليوم مهرجاناً للصغار والصغيرات تحت 12 عاماً، وذلك بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون أندية العربي، وعرى، والرحى والكفر ولاهثة وأكاديمية المهارات الذهبية.

وتضمن المهرجان الذي استضافته صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية مباريات دون احتساب نقاط للرابح والخاسر، بهدف إشراك جميع اللاعبين وكذلك تنفيذ المشاركين فيه لمهارتي التصويب السلمي والتصويب من الثبات.

وأشار أمين سر اللجنة الفنية لكرة السلة في السويداء كمال السليم في تصريح لمراسل سانا إلى أن المهرجان جاء انطلاقاً من وجود انتشار كبير للعبة على مستوى القواعد فجاء كأول نشاط هذا الصيف لفئة الصغار والصغيرات بهدف نشر قواعد اللعبة على ساحة المحافظة، وخلق جو من المحبة والتعاون بين كل الأندية، وزج هذه الفئة في ميدان كرة السلة، والبدء بسلم الصعود لتطوير مستوياتها الفنية تدريجياً.

عمر الطويل

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