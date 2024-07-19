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التربية ستصدر نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية الإثنين القادم

2024-07-19

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية أن نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ستصدر صباح يوم الإثنين القادم الموافق لـ 22 تموز الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وبعد انتهاء أعمال تصحيح مواد شهادة التعليم الأساسي يجري القيام بأعمال التنتيج والتدقيق النهائية، وسيتم إصدار النتائج يوم الإثنين القادم.

وكان تقدم في الـ 27 من أيار الماضي 309258 تلميذاً لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، و8150 تلميذاً لامتحانات شهادة الإعدادية الشرعية في جميع المحافظات.

رحاب علي

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