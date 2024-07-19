المقاومة اللبنانية تستهدف ولأول مرة ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثلاث مستوطنات جديدة شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية ولأول مرة ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثلاث مستوطنات جديدة شمال فلسطين المحتلة رداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‌‏قصف رجال ‏المقاومة ولأول مرة ثلاث مستوطنات جديدة هي أبيريم، ونيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وأكدت المقاومة أن أي اعتداء جديد على المدنيين سيكون الرد عليه بقصف مستوطنات أخرى جديدة.

كما استهدفت المقاومة مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا والفلق وحققت إصابات مباشرة فيها، واستهدفت موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعتها، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.

واستهدفت المقاومة موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وانتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة ‏راميم بصاروخ بركان، وأصابته إصابة مباشرة، واندلعت النيران في المكان.

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