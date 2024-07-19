بإرادة قوية ومشروع صغير.. لينا بدران تدعم أسرتها وتعيل أربعة أشخاص من ذوي الإعاقة

السويداء-سانا

رعاية أربعة اشخاص من ذوي الإعاقة لم تشكل عائقاً أمام إصرار السيدة لينا بدران في إطلاق مشروعها متناهي الصغر بمهنة الخياطة، وذلك ضمن منزلها في مدينة السويداء.

تقول لينا أو أم زيد كما يناديها كل من يزور مشغل الخياطة الصغير في منزلها: صوت الماكينة موسيقا يومية اعتدت عليها، وألوان الخيطان والأقمشة ذائقتي البصرية، وأعمل بشغف لأني أحب الخياطة منذ الصغر، حيث أتقن ترميم وإصلاح الألبسة وتفصيل ألبسة الأطفال وإعادة تدوير الأقمشة وحياكة وخياطة الشراشف والستائر والوسائد وغيرها وفق أشكال متميزة.

ترعى أم زيد 44 عاماً ولدين وزوجاً من ذوي الإعاقة، ووالدها الذي يعاني من شلل رباعي، موضحة أنه عقب مرض زوجها الذي تسبب بإعاقة حركته قبل نحو 10 سنوات وتقاعده عن العمل قررت توظيف خبرتها البسيطة بالخياطة، وانطلقت للعمل بعدد من المشاغل وصولا لاكتسابها الخبرة وافتتاح ورشة خاصة بها في المنزل بعد الحصول على قرض تمويل صغير لشراء ماكينة درزة، وبعد تسديد القرض حصلت على عدة قروض أخرى لشراء ماكينتين، وحصلت أيضاً على منحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقب خضوعها لدورة تدريبية في مركز تمكين الشباب مكنتها من شراء طاولة قص وماكينة خياطة رابعة.

وتؤمن لينا التي تحمل الشهادة الثانوية النسوية بأن مهنتها تتطلب الدقة والمهارة والذوق والصبر وحسن التعامل مع الزبائن، كما تدعو كل إنسان لعدم التوقف عند أي ظرف صعب يعترضه بل العمل لمواجهته بسلاح العزيمة والإرادة لفعل شيء مفيد يحقق من خلاله ذاته يدعم أسرته وبلده.

حالة تفاؤل تعيشها لينا المفعمة بالحيوية والنشاط والعاشقة لمهنة أحبتها واستطاعت من خلالها كسب ثقة الزبائن والمساهمة بالمحافظة على تميز ورشتها، لافتة إلى تكريمها من قبل الجمعية السورية للمعوقين جسدياً، ومن إحدى مراكز التنمية البشرية كسيدة ناجحة، وتطمح أم زيد خلال الفترة القادمة كما بينت لتوسيع عملها وافتتاح مشغل تؤمن فيه عددا من فرص العمل وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقاً لرئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسديا نزار شجاع فإن السيدة لينا هي نموذج للمرأة المعطاءة كربة منزل ومنتجة، بحيث أصرت رغم كل ظروفها الصعبة أن تكون خياطة ماهرة وتنتج وتعيل أسرتها، وترعى المرضى منهم الذين يحتاجون جهداً كبيراً، كما عملت مع الجمعية كمدربة متطوعة لتعليم المهنة لعدد من السيدات.

عمر الطويل

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