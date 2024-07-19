قوات الاحتلال تعتقل شابين من طولكرم وقلقيلية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فلسطينيين اثنين في طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قفين شمال طولكرم، وعزون شرق قلقيلية، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت شابين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومدينة نابلس وبلدة برقة شمال غربها، حيث أطلقت قنابل الغاز السام واستولت على ممتلكات للفلسطينيين، وكانت اعتقلت قوات الاحتلال أمس 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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