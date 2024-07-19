SCS-NET
الشريط الإخباري

وفاة سيدة وإصابة 21 آخرين جراء تدهور مركبة في مشتى الحلو

2024-07-19

طرطوس-سانا

توفيت سيدة وأصيب نحو 21 شخصاً، جراء تدهور مركبة “نصف بولمان” صباح اليوم على الطريق المحوري لبلدة مشتى الحلو قرب مفرق بقرعونة في محافظة طرطوس.

وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار في تصريح لمراسلة سانا أن المشفى استقبلت 22 شخصاً، منهم شخص متوف و21 حالة بين الخطيرة ومتوسطة الخطورة، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

بدوره رئيس بلدية مشتى الحلو المحامي جوزيف عيد بين أن المركبة كانت قادمة من حمص إلى منطقة مشتى الحلو، ويجري التحقيق من قبل الجهات المعنية لتحديد أسباب الحادث.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

مشتى الحلو وحكاية 170 عاماً من ذكريات معمل حريرها

طرطوس-سانا على الطريق الطويل إلى معمل الحرير في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved