وفاة سيدة وإصابة 21 آخرين جراء تدهور مركبة في مشتى الحلو

طرطوس-سانا

توفيت سيدة وأصيب نحو 21 شخصاً، جراء تدهور مركبة “نصف بولمان” صباح اليوم على الطريق المحوري لبلدة مشتى الحلو قرب مفرق بقرعونة في محافظة طرطوس.

وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار في تصريح لمراسلة سانا أن المشفى استقبلت 22 شخصاً، منهم شخص متوف و21 حالة بين الخطيرة ومتوسطة الخطورة، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

بدوره رئيس بلدية مشتى الحلو المحامي جوزيف عيد بين أن المركبة كانت قادمة من حمص إلى منطقة مشتى الحلو، ويجري التحقيق من قبل الجهات المعنية لتحديد أسباب الحادث.

هيبه سليمان

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