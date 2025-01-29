في اليوم الـ 287 للعدوان.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عددٌ من الفلسطينيين صباح اليوم جراء استهداف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ 287 للعدوان.

وأفادت وكالة وفا بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين، تزامناً مع قصف المدفعية جنوب حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، كما استهدف قصف مماثل محيط معبر بيت حانون ومنطقة قليبو وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أما وسط القطاع، فقد استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات، في وقت قصف الطيران منزلاً في مخيم البريج، ماأسفر عن استشهاد 6 من عائلة واحدة، كما دوت انفجارات ضخمة في بلدة المغراقة جراء نسف الاحتلال مباني سكنية فيها.

وفي جنوب القطاع، أُصيب عددٌ من الفلسطينيين جراء إلقاء الطيران المسيّر للاحتلال قنبلة صوب مجموعة من الشبان في منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح، كما استهدفت مدفعيته عدداً من المواقع غرب ووسط المدينة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال، فيما شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس واستهدف أحياء الفخاري ومعن جنوب شرق المدينة بقصف مدفعي مكثف، وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 38848 شهيداً و89459 جريحاً.

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