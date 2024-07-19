باقري: أمريكا هي العقبة الرئيسية في المفاوضات النووية ووقف العدوان الصهيوني على غزة

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري أن الادعاءات الأمريكية بأن الأحادية يمكن أن تحقق السلام والاستقرار والأمن في العالم “قد باءت بالفشل”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري قوله في تصريح: إن “التوجهات الأمريكية سواء في المفاوضات النووية الإيرانية أم تجاه فلسطين أو العدوان الصهيوني على غزة أثبتت أنهم ليسوا فقط غير قادرين على أن يكونوا جزءاً من الحل، بل هم أنفسهم يشكلون العقبة الرئيسية”، معرباً عن الأسف لاستمرار الجرائم والإبادة الجماعية من قبل الصهاينة في غزة.

وأضاف باقري: إن هناك مسألة أخرى وهي التهديد الذي يشكله الصهاينة المعتدون والمحتلون على لبنان، فخلال الفترة الأخيرة يثيرون تهديدات ضده وهناك إمكانية واحتمال بشن هجوم عسكري عليه، مشيراً إلى أن الأوضاع في المنطقة هي أوضاع خاصة وحساسة للغاية.

وأوضح باقري أنه تم خلال جلسة مجلس الأمن مناقشة مواقف ووجهات نظر إيران بشأن ضرورة إرغام الكيان الصهيوني على وقف وإنهاء أعمال الإبادة الجماعية والجرائم في غزة بشكل فوري وغير مشروط، محذراً الكيان الصهيوني من العواقب والنتائج التي ستطوله فيما لو ارتكب خطأً استراتيجياً بمهاجمة لبنان.

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