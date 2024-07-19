صحة الحسكة تستلم طناً ونصف طن من الأدوية مقدمة من وزارة الصحة

الحسكة-سانا

استلمت مديرية صحة الحسكة مساء اليوم شحنة أدوية جديدة لزوم عمل القطاعات الصحية مقدمة من وزارة الصحة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف: إن المديرية استلمت مساء اليوم طناً ونصف طن من الأدوية النوعية مقدمة من وزارة الصحة تم نقلها جواً من مطار دمشق الدولي إلى مطار القامشلي.

وأشار خلف إلى أن الشحنة تضمنت أدوية الداء السكري والحمى المالطية والتدرن ومستلزمات غسيل الكلى، وذلك لزوم عمل القطاعات الصحية في المحافظة، مؤكداً استمرار وزارة الصحة بتقديم كل الدعم للقطاعات الصحية من خلال نقل الأدوية النوعية براً وجواً وإيصالها إلى الحسكة للاستمرار بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجاناً.

واستلمت مديرية الصحة في الثاني والعشرين من شهر أيار الماضي شحنة أدوية مقدمة من وزارة الصحة ونقلها براً إلى الحسكة.

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