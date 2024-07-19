مسابقات رواد الطلائع المركزية في طرطوس السبت القادم

دمشق-سانا

تحت شعار طلائعنا.. انتماء وعطاء تنطلق بعد غد السبت في محافظة طرطوس الدورة الـ 49 لمهرجان مسابقات رواد الطلائع التي تقيمها منظمة طلائع البعث على مستوى سورية.

بمشاركة 1178 من الرواد على مستوى المحافظات بمختلف الاختصاصات من طلاب الصف الخامس والسادس بمرحلة التعليم الأساسي.

وتتضمن المسابقات وفق عضو قيادة المنظمة رئيس مكتب الريادة سامر حلاق اختبار الرواد في مجالات الثقافة والفصاحة والخطابة والقصة والشعر والمقالة واللغة الإنكليزية والموسيقا والمسرح والرياضة التي تشمل كرتي الطائرة والريشة والشطرنج، مروراً بمجال الإعلام والعلوم التقنية التي تضم الفيزياء والعلوم والكيمياء وعلوم الحاسوب والإلكترون والرياضيات.

وأوضح حلاق في تصريح لمراسلة سانا أن برنامج المهرجان الذي يختتم في الـ 23 من تموز الجاري، يتضمن إلى جانب المسابقات فعاليات ترفيهية وبيانات فنية ونشاطات سياحية للوفود المشاركة في مناطق صافيتا والدريكيش وبانياس والشيخ سعد ومدينة طرطوس.

رحاب علي

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