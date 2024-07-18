تنظيم 31 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 31 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مختلفة وفق مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة.

وذكر الصياصنة بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت 16 فعالية تجارية مختلفة “سمانة ومكياجات وعطورات وموبايلات ومفروشات وأحذية ودخان وأعلاف” في الطيحة وإزرع ودرعا وغباغب وخبب وإنخل ودير البخت والشيخ مسكين لمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت 8 ضبوط بحق محال عصرونية وأحذية ومركز صيانة وألبسة وحلويات في أحياء مدينة درعا وسمانة في بلدة كفر شمس بسبب عدم وجود سجل تجاري.

وبين الدكتور الصياصنة أن الضبوط توزعت على مطعم شعبي في حي المطار بمدينة درعا بمخالفة البيع بسعر زائد و6 محال للحلويات والسمانة ومطعم في داعل وعطورات وإكسسوارات وألبسة في أحياء مدينة درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

قاسم المقداد

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