سورية تشارك في أولمبياد الفيزياء العالمي لعام 2024

دمشق-سانا

يشارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري في أولمبياد الفيزياء العالمي لعام 2024، الذي تستضيفه إيران خلال الفترة بين 21 و29 من شهر تموز الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفريق السوري المشارك يضم كلاً من الطلاب أنس علي مية من المركز الوطني للمتميزين بحمص وبهاء الدين عبد القادر ملحم من مدرسة الباسل للمتفوقين بحلب وعبد الهادي أحمد شماشان من مدرسة المتفوقين في صحنايا بريف دمشق ومحمد عيد محمد ديب الأكنغ من ثانوية السعادة بدمشق وزياد جلال بدلة من مدرسة الشهيد الكميت بليدي للمتفوقين في اللاذقية، وذلك بإشراف الدكتور عقيل سلوم.

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