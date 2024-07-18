ضبط 7500عبوة مياه معدنية بريف دمشق بمخالفة الاتجار بها في السوق غير النظامية

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 7500عبوة مياه معدنية بمستودع في منطقة العادلية بمخالفة الاتجار بها بالسوق غير النظامية.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط مستودع بأكثر من 5900 عبوة مياه معدنية سعة 1.5 ليتر و1500 عبوة مياه معدنية سعة 0.5 ليتر جميعها مخصصة للمنشآت السياحية، ويتم الاتجار بها بالسوق غير النظامية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وحجزت الكمية المضبوطة من المادة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيق للوصول إلى مصدر المادة.

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