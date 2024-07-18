إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة القبلية وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة فتى برصاصة في الفخذ. كما اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم الجلزون شمال رام الله وداهمت عدداً من المنازل، ونشرت قناصتها على الأسطح وسط إطلاق قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وكان أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أمس في قرية بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية.

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