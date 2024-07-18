التعاون الإسلامي: رفض “الكنيست” الإسرائيلي إقامة الدولة الفلسطينية تحد للقانون الدولي والقرارات الأممية

جدة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقرار ما يسمى “الكنيست” الإسرائيلي مشروع قرار يرفض إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أنه يمثل تحدياً سافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا طالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما استنكرت المنظمة اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، منددة بممارسات الاحتلال المتواصلة وإجراءاته الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen