الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: ندرس طلب انضمام إيران كعضو مراقب في الاتحاد

طهران-سانا

أعلن وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اندري اسلبنف عزم الاتحاد دراسة طلب إيران للانضمام كعضو مراقب في الاجتماع القادم للاتحاد، والذي يقام على مستوى رؤساء وزراء الدول الأعضاء.

وذكرت السفارة الإيرانية في موسكو في بيان لها أن اسلبنف بحث في اتصال هاتفي مع السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي تنظيم برامج للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية الإيرانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي ووجه دعوة لإيران للمشاركة كشريك خاص في الجمعية الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في تشرين الأول المقبل في العاصمة الأرمينية يريفان.

وأعرب اسلبنف عن أمله بأن يتم تسريع خطوات التعاون الإيراني مع الاتحاد الأوراسي، معتبراً أن إيران شريك مهم للاتحاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen