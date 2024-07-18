زاخاروفا: نهج سويسرا لا يخوّلها لعب دور الوسيط النزيه

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نهج سويسرا لا يخوّلها لعب دور الوسيط النزيه في حل النزاعات،ولا سيما أنها تتبنى مواقف عدائية تتماشى مع نهج الغرب المناهض لروسيا.

ونقل موقع RT الروسي عن زاخاروفا قولها في تصريح صحفي: إن “محاولة الاعتداء على الرئيس فلاديمير بوتين والتي أعلن عنها رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف تم التخطيط لها بمشاركة أسياد كييف الأنجلوساكسونيين”.

وأوضحت زاخاروفا أن الغرب يشعر بالقلق من إخفاقات القوات الأوكرانية الماضية وتوجهها نحو هزيمة محتومة، لافتة إلى أن نظام كييف انتهج الهجمات الإرهابية على المدن والقرى الروسية واستخدم الأسلحة الغربية ضد المدنيين ما يجعل الدول الغربية ضالعة بشكل مباشر في الفظائع الوحشية والأعمال الإرهابية التي ترتكبها عصابة رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “إن زيلينسكي لا يحدد المؤتمرات التي يمكن لروسيا حضورها”، مؤكدة أن المحاكم الروسية تواصل إصدار الأحكام على “النازيين الجدد” في أوكرانيا لإدانتهم بأعمالهم الإجرامية ضد المدنيين.

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