أطفال سورية يشاركون في الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل بالشارقة

دمشق-سانا

في إطار فعاليات وأعمال الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل شارك وفد يمثل أطفال سورية مع أعضاء وعضوات البرلمان في ورشة عمل نفذها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “ملامح المتحدث الإعلامي”.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها 65 طفلاً يمثلون 16 دولة عربية مناقشة عدة نقاط مهمة تسهم في تطوير مهارات الأطفال في مجال الإعلام وتنميتهم الذاتية، بما يمكنهم من التحدث بثقة وفاعلية في الوسائط الإعلامية ومواصلة دورهم البرلماني كممثلين عن الطفولة العربية.

وتميزت الورشة بتبادل الآراء والخبرات بين الحضور بهدف تعزيز فهم الأطفال لأساسيات العمل الإعلامي وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعبير بوضوح ودقة عن القضايا التي تهمهم وتهم مجتمعاتهم.

وكان الوفد الذي يمثل أطفال سورية وصل أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات البرلمان العربي للطفل في الشارقة.

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