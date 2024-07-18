قوات الاحتلال تهدم أربعة مبان سكنية في أريحا بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مبان سكنية في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة جرافات منطقة محيط قصر هشام شمال شرق المدينة وهدمت أربعة مبان سكنية للفلسطينيين.

وفي السياق، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم عدد من الشقق السكنية للفلسطينيين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، فيما استولت على ممتلكات لهم في بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم بالضفة.

كما اعتدى مستوطنون على أراض وممتلكات للفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ونصبوا خياماً فيها بهدف الاستيلاء عليها.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أمس بناء مكونا من ثلاثة منازل في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، كما اقتحمت بلدة العيسوية شمالها وأجبرت فلسطينياً على هدم منزله.

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