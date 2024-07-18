برلماني روسي: سورية تجاوزت أزمة الإرهاب الدولي بنجاح

موسكو-سانا

صرح رئيس لجنة السياسة الإعلامية والتفاعل مع وسائل الإعلام في مجلس الاتحاد الروسي ألكسي بوشكوف أن سورية نجحت بإحباط المؤامرة التي حاكتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضدها، وتجاوزت أزمة الإرهاب الدولي بنجاح كبير.

وقال بوشكوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: إنه “تم إحراز انتصار كبير من جهة الحفاظ على سورية منيعة صامدة ودحر المجموعات الإرهابية والمتطرفة ومنعها من السيطرة عليها لأن التحالف الغربي كان قد خطط ذلك لسورية”.

وأشار بوشكوف إلى أن ما تبقى من آثار الأزمة في سورية يتعلق باستمرار تلقي المجموعات الإرهابية الدعم والمساعدة من الخارج واستمرار القوات الأمريكية باحتلال بعض الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا بد من وضع نهاية لهذا التواجد العسكري الأمريكي غير المشروع على الأرض السورية.

وأكد بوشكوف أن “القيادة الروسية ستواصل دعمها السياسي والعسكري والدبلوماسي للحكومة السورية الشرعية”، مشدداً على أنه “لا قوى الإرهاب الدولي ولا الولايات المتحدة قادرة على تكرار الأحداث في سورية، ولم يعد بعيداً ذلك اليوم الذي سيطوى فيه ملف الأزمة في سورية بشكل كامل وتعود سورية إلى ما كانت عليه وأفضل”.

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