البرلمان العربي: قرار “الكنيست الإسرائيلي” رفض إقامة دولة فلسطينية إمعان في انتهاك القانون الدولي

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي قرار ما يسمى “الكنيست” في كيان الاحتلال الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، مبيناً أن هذا القرار تحد سافر لكل القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويض لكل الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان على غزة.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم أن اعتراف 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشيراً إلى أن على كيان الاحتلال أن يعي أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية.

ودعا البرلمان العربي البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالباً بتجميد عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحماية كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد البرلمان العربي تأكيده على استمرار جهوده ومساعيه الدولية والبرلمانية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارس بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية واستمرار دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والقومية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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