أسامة الشريف موهبة فنية واعدة في عالم الغناء

درعا-سانا

يتميز الشاب أسامة الشريف من بلدة نصيب في محافظة درعا بموهبة لافتة في عالم الغناء، الأمر الذي ساعده على إثبات نفسه كأحد المواهب الصاعدة في هذا المجال بمحافظته.

وفي حديثه لسانا الشبابية بين الشريف 21 عاماً أن موهبته في الغناء بدأت منذ الصغر، إذ كان يشارك بالعروض المسرحية الغنائية التي كانت تقام بمدرسته ونتيجة إعجاب وتشجيع معلميه وزملائهِ اجتهد في تنمية موهبته من خلال تجاربه الشخصية ومشاركته في الفعاليات المحلية.

وأوضح الشريف أنه شارك في العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في المحافظة، منها تقديم عروض غنائية ضمن فرق موسيقية عديدة كفريق أثرنا الثقافي الاجتماعي إلى أن أصبح عضواً فيه، كما شارك في العديد من فعاليات المركز الثقافي في درعا وغيرها، لافتاً إلى أن الجمهور أحب أداءه وخصوصا في القدود والموشحات الأندلسية، وذلك بطريقة تجمع بين التقليد والحداثة.

وذكر الشريف أنه يسعى جاهداً لتعلم العزف على آلة العود ليصقل مواهبه الفنية، وليزيد تمكنه من العرب والمقامات الموسيقية، ويواصل حالياً دراسته الجامعية في اختصاص الإعلام، الأمر الذي يمنحهُ الفرصة لتعميق فهمه للفن ودوره في المجتمع والثقافة، ما يعد خطوة مهمة نحو بناء مسيرته الفنية المستقبلية.

قائد فريق أثرنا الثقافي الاجتماعي مالك أبو عاتوق نوه بأداء الشريف في الغناء وقال: “إن الشريف يجمع بين الابتكار الفني والمساهمة الاجتماعية الإيجابية من خلال فنهِ وصوته ويمتلك كل المقومات التي تجعل منه نجماً مهماً في المستقبل، وخاصةً أن لديه خامة صوت قوية تميزهُ عن غيره في عالم الغناء”.

ليلى حسين

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