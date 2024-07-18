عمالة الأطفال ومخاطرها في جلسة حوارية في الحسكة

الحسكة-سانا

عمالة الأطفال ومخاطرها وتأثيرها على المجتمع شكلت أهم محاور الجلسة الحوارية التي نظمها فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية في الحسكة اليوم بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري فيها.

واستعرض المحامي عبد الناصر الحمد خلال الجلسة التي حضرها عدد من الأهالي والمهتمين إلى تعريف عمالة الأطفال وأسبابها والنتائج المترتبة عليها وكيفية الانتهاء منها، وتطرق الحمد إلى أهم القوانين السورية التي جرمت من يقوم باستغلال الأطفال لتشغيلهم وزجهم في سوق العمل وحرمانهم من حقوقهم الطفولية.

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