مديرية البيئة بدمشق تفتتح النادي البيئي الصيفي الصغير

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 70 طفلاً افتتحت مديرية البيئة في محافظة دمشق النادي البيئي الصغير، وذلك في مبنى مديرية البيئة بمحافظة دمشق.

ويضم النادي مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى توعية الأطفال وغرس مفاهيم عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت ميسم حمادي معاون مدير البيئة في محافظة دمشق والقائمة على المشروع أن النادي يهدف إلى توعية الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تعريفهم على الثقافة البيئية بمفهومها الصحيح والمحافظة على المكان الذي يعيشون فيه سواء مدرسة أو مديرية أو شارع، بالإضافة إلى تدريبهم على الاستفادة من مخلفات البيئة بطريقة مثالية.

وقالت حمادي: “تتضمن أنشطة النادي تعليم الأطفال بعض الأعمال الزراعية وإعادة التدوير والحفاظ على البيئة”، مضيفة: إن النادي البيئي المدرسي مستمر بأنشطته عبر استقبال الأطفال بهدف نشر التوعية البيئية.

بدورها المشرفة على النادي الصيفي ميرفت حاج علي أشارت إلى أن النادي يشكل بيئة تربوية توعوية تهدف إلى زرع الثقافة البيئية لدى الأطفال وتعليمهم زراعة بعض النباتات والأزهار، بالإضافة لتعليمهم أهمية الحفاظ على الأثاث بأماكن تواجدهم من خلال الأنشطة والفعاليات اليومية والأنشطة الرياضية والحصص التوعوية.

وأشارت الطفلة لينا بندقجي إلى أنها للسنة الثالثة على التوالي تلتحق بالنادي، حيث تعلمت من خلاله طرق زراعة الأزهار والنباتات والعناية بها.

بدورها الطفلة غريس محمد قالت: “تعلمت من خلال النادي الكثير من الأمور منها الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير لصناعة أشياء مفيدة من النفايات المنزلية بالإضافة للعناية بالأشجار.

الطفلة نايا مظلوم لفتت إلى أنها تعلمت من خلال قاعة المجسمات أهمية الحفاظ على البيئة وصناعة مشغولات يدوية مفيدة من التوالف.

سكينة محمد

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