الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “ميغ 29” وتدمير10 زوارق مسيرة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة ألحقت خسائر بالتشكيلات الأوكرانية، ودمرت مستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة “ميغ 29” وثلاث قنابل موجهة من طراز “هامر” فرنسية الصنع، وستة صواريخ من طراز “هيمارس” أمريكية الصنع و74 مسيرة.

ودمرت البحرية الروسية 10 زوارق مسيرة في عرض البحر الأسود، كما تم القضاء على نحو 1755 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 14 مستودع ذخيرة ومعدات عسكرية.

وتم صد العديد من الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية، فيما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية لمطار عسكري، وتجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.

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