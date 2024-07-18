إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية

بروكسل-سانا

أعيد اليوم انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية في تصويت حاسم جرى وسط هزات عميقة تضرب الاتحاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وبعد استجوابها في البرلمان الأوروبي، حصلت شاغلة المنصب على 401 صوت مؤيد و284 صوتاً معارضاً، وهي أغلبية كبيرة لدعم فترة ولايتها الثانية التي تستمر خمس سنوات.

وفي خطاب قبل التصويت سعت فون دير لاين إلى حشد الدعم من مختلف الأطياف السياسية، متعهدة بتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي ووكالات الشرطة والحدود التابعة له، ومعالجة الهجرة، واتباع سياسات تعالج تغير المناخ.

ويتوج قرار إعادة انتخاب فون دير لاين، ختام أيام مكثفة من المفاوضات المغلقة التي شهدت اجتماع السياسية الألمانية البالغة من العمر 65 عاماً مع المجموعات الرئيسية في البرلمان لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات المؤيدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen