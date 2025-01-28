تنظيم ضبطين تموينيين بحق مخبزين مخالفين بريف السويداء

السويداء-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء مخبزين بريف المحافظة بمخالفتي إنتاج خبز سيئ ووجود نقص بوزن الربطة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عملية الضبط تمت بعد جولة على المخبزين أمس، حيث تبين في الأول وجود نقص بوزن الربطة، وتم فرض غرامة عليه قيمتها 7 ملايين ليرة، فيما كان إنتاج الخبز بالثاني سيئاً ودون المواصفات وجرى تنظيم الضبط فيه أصولاً.

وأشار مهنا إلى أن عناصر المديرية نظمت قبل يومين ضبطاً بمحل تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار، وتتم متابعة الجولات على الأسواق وتلقي الشكاوى ومعالجتها مع سحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

عمر الطويل

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