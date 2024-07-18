ريابكوف: روسيا قلقة بشأن الأنشطة العسكرية البيولوجية بمشاركة أمريكية قرب حدودنا

موسكو-سانا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن قلق روسيا العميق إزاء الأنشطة العسكرية البيولوجية التي تجري بمشاركة الولايات المتحدة بالقرب من الحدود الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي التهديدات البيولوجية ومسببات الأمراض: “إن روسيا أعربت بانتظام عن قلقها العميق بشأن النشاط البيولوجي العسكري الذي يجري بمساعدة ومشاركة مباشرة من الوكالة العسكرية الأمريكية في مختبرات قريبة من الحدود الروسية بعيداً عن الأراضي الأمريكية”.

وتابع ريابكوف: “إن روسيا قدمت وعملت على دعم المبادرات الرامية إلى تقوية وإضفاء الطابع المؤسسي على نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة والتي تشمل مبادرات تشكيل فرق طبية حيوية متنقلة ومجموعات لمكافحة الأوبئة”.

وكان نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي سابقا كشف أن الولايات المتحدة أنشأت شبكة من المختبرات البيولوجية حول روسيا، مضيفاً: “إن التهديد الرئيسي للأمن في وسط روسيا يأتي على وجه التحديد من أنشطة واشنطن.

وفي منتصف نيسان الماضي قدمت لجنة برلمانية روسية تقريراً نهائياً عن التحقيق في عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يظهر أن البرنامج العسكري البيولوجي للبنتاغون قد اكتسب نطاقاً واسعاً مؤخراً ويتم تنفيذه تحت ستار مشاريع وأنشطة مكافحة الإرهاب التي تسمح بها اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة.

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