المركز الوطني للمتميزين يحصل على شهادتي تقدير في المسابقة العالمية للنمذجة الرياضية للفرق

دمشق-سانا

أحرز المركز الوطني للمتميزين شهادتي تقدير في المسابقة العالمية للنمذجة الرياضية للفرق التي نظمتها الصين عن بعد بمشاركة 68 فريقاً يمثلون 36 دولة من أنحاء العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المركز الوطني للمتميزين شارك بفريقين حصلا على شهادتي التقدير، الأول ضم كلاً من (أنس علي مية وشادي نضال الحسن وجعفر عبد اللطيف صادق وغدير محسن أحمد)، فيما ضم الفريق الثاني كلاً من (علي يونس عباس وهاشم حسام سلهب وحنا فادي حنا وورد محمد الشقوف).

وأوضحت الهيئة أن جميع الفرق المشاركة في هذه المسابقة عملت في مدارسها الخاصة خلال 5 أيام مختارة ضمن الفترة ما بين 12 شباط و29 نيسان الماضيين، حيث طلب من أعضاء كل فريق في هذه المسابقة المشاركة في حل مسألة النمذجة الرياضية خلال الأيام الخمسة المحددة، وتمكن فريقا المركز الوطني للمتميزين من إحراز المرتبة الثالثة، ونيل شهادتي التقدير.

يذكر أن النمذجة الرياضية تكمن أهميتها من خلال دورها في تعزيز قدرات الأجيال الطامحة علمياً باعتبارها فن ترجمة سلوك نظام ما عن طريق اللغة الرياضية، من خلال استخدام النمذجة الرياضية في معالجة مشاكل واقعية في الحياة، سواء بالرياضيات أو في علوم أخرى، عن طريق تحويلها إلى مسألة رياضية، قابلة للمعالجة رياضياً والتعامل معها وحلها، واختيار الحل الأمثل للمشكلة المطروحة.

هيلانه الهندي

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