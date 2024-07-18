الرئاسة الفلسطينية: تجسيد دولتنا المستقلة لا يحتاج إذناً أو شرعية من أحد

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن الاعترافات الدولية بها تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيامها لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد، مشددة على أن الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي.

ورداً على إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدواناً مستمراً لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأضاف أبو ردينة: “إن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وإن هناك 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.

وأشار أبو ردينة إلى أن قرارات الاحتلال تؤكد إصراره على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملاً الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية جراء انحيازها ودعمها اللامحدود للاحتلال، لافتاً إلى أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران عام 1967.

وأوضح أبو ردينة أن قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة والإجماع الدولي أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعياً دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فوراً، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

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